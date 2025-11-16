Буковинець прийшов до ТЦК за відстрочкою, а його мобілізували – що вирішив суд

Чоловіка зарахували на інтернатуру до медуніверситету в липні, а мобілізували в серпні.

Чернівецький окружний адміністративний суд у справі № 600/4027/25-а визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який вступив на інтернатуру Буковинського державного медичного університету та звернувся до ТЦК для оформлення відстрочки. Суд скасував наказ про призов і зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

Обставини справу

Згідно з рішенням, оприлюдненим у судовому реєстрі в листопаді 2025 року, чоловік вступив на інтернатуру за наказом від 29 липня 2025 року. У серпні, звернувшись до ТЦК для отримання відстрочки, його мобілізували. Позивач заявив, що ТЦК не розглянув його заяву, і вимагав скасувати призов через суд.

Представник ТЦК заперечив, що чоловік подавав документи для відстрочки, стверджуючи, що той лише визнав адміністративне правопорушення та сплатив штраф. Однак суддя Олександр Лелюк, дослідивши матеріали, встановив, що 6 серпня позивач подав заяву про відстрочку, яку комісія проігнорувала. Адвокат позивача також вказував на можливі неправомірні дії працівників ТЦК.

Що вирішив суть

Суд визнав, що мобілізація 8 серпня була незаконною через нехтування заявою про відстрочку. Позов задоволено: наказ про призов скасовано, військову частину зобов’язали звільнити чоловіка зі служби. Рішення ще можна оскаржити.

