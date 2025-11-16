  1. Судова практика
  2. / В Україні

Буковинець прийшов до ТЦК за відстрочкою, а його мобілізували – що вирішив суд

11:11, 16 листопада 2025
Чоловіка зарахували на інтернатуру до медуніверситету в липні, а мобілізували в серпні.
Буковинець прийшов до ТЦК за відстрочкою, а його мобілізували – що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернівецький окружний адміністративний суд у справі № 600/4027/25-а визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який вступив на інтернатуру Буковинського державного медичного університету та звернувся до ТЦК для оформлення відстрочки. Суд скасував наказ про призов і зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

Обставини справу

Згідно з рішенням, оприлюдненим у судовому реєстрі в листопаді 2025 року, чоловік вступив на інтернатуру за наказом від 29 липня 2025 року. У серпні, звернувшись до ТЦК для отримання відстрочки, його мобілізували. Позивач заявив, що ТЦК не розглянув його заяву, і вимагав скасувати призов через суд.

Представник ТЦК заперечив, що чоловік подавав документи для відстрочки, стверджуючи, що той лише визнав адміністративне правопорушення та сплатив штраф. Однак суддя Олександр Лелюк, дослідивши матеріали, встановив, що 6 серпня позивач подав заяву про відстрочку, яку комісія проігнорувала. Адвокат позивача також вказував на можливі неправомірні дії працівників ТЦК.

Що вирішив суть

Суд визнав, що мобілізація 8 серпня була незаконною через нехтування заявою про відстрочку. Позов задоволено: наказ про призов скасовано, військову частину зобов’язали звільнити чоловіка зі служби. Рішення ще можна оскаржити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ТЦК мобілізація відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]