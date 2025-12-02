В Хмельницкой области суд подтвердил законность приговора обвиняемому в неоконченном покушении на убийство сожительницы

Апелляционный суд заявил, что установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что обвиняемый действовал с прямым умыслом, направленным на лишение женщины жизни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд пересмотрел приговор 50-летнему жителю Хмельницкого района, которого местный суд признал виновным в неоконченном покушении на умышленное убийство своей сожительницы и приговорил к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Приговор Деражнянского районного суда Хмельницкой области обжаловал защитник обвиняемого. По его мнению, у подзащитного не было умысла на убийство, поэтому его действия следует переквалифицировать: с неоконченого покушения на умышленное убийство (ст. 15 ч. 3, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) — на умышленное телесное повреждение средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и назначить наказание в пределах санкции этой статьи.

По результатам апелляционного пересмотра коллегия судей пришла к выводу, что в деле достаточно доказательств, подтверждающих доказанность вины обвиняемого «вне разумного сомнения» именно в совершении неоконченного покушения на умышленное убийство. Поэтому апелляционную жалобу защитника оставили без удовлетворения, а приговор суда — без изменений.

Как установил суд, 5 августа 2024 года в с. Богдановцы Хмельницкого района во время словесной ссоры мужчина осколком стекла ударил свою сожительницу в лицо. Когда она попыталась убежать, он взял кухонный нож, догнал ее недалеко от дома и нанес удар лезвием в спину, а затем, угрожая убийством, продолжил бить кулаками по лицу, пока его не остановили полицейские, прибывшие на вызов.

Апелляционный суд считает, что утверждения защиты об отсутствии у обвиняемого умысла на убийство полностью опровергаются показаниями потерпевшей. По ее словам, мужчина был пьян и во время ссоры напал на нее сначала со стеклом, затем с ножом. Его угрозы убийством она воспринимала как реальные. Уверена, что спаслась только благодаря полицейским, которые оттащили нападавшего.

Пояснения потерпевшей об обстоятельствах события полностью согласуются с показаниями свидетелей: правоохранителя, соседей, которые были очевидцами и вызвали полицию.

Апелляционный суд констатировал, что установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что обвиняемый действовал с прямым умыслом, направленным на лишение женщины жизни, и не реализовал его до конца по причинам, не зависящим от него.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 673/1078/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.