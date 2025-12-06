Если расчет с работником задержали до 19 июля 2022 года и после, компенсацию начисляют только за 6 месяцев — БП ВС

Ограничение начисления среднего заработка за время задержки расчета шестью месяцами, введённое в ст. 117 КЗоТ Украины после 19 июля 2022 года, применяется к правоотношениям, которые возникли до 19 июля и продолжились после этого.

До правоотношений, которые возникли до вступления в силу Закона от 1 июля 2022 года №2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», однако не прекратились или прекратились после вступления его в силу (длящиеся правоотношения), с 19 июля 2022 года следует применять положения ст. 117 КЗоТ Украины в новой редакции и ограничивать начисление среднего заработка за время задержки расчета шестью месяцами.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела №306/2708/23:

В августе 2021 года истец приказом ГП был уволен с должности заместителя директора по юридическим вопросам в связи с сокращением численности штата работников. В день увольнения предприятие не провело с ним полного расчета. В пользу истца решением суда взыскана задолженность по заработной плате, которую ответчик выплатил в июле 2023 года, в связи с чем истец обратился в суд с иском о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд отменил такое решение и частично удовлетворил иск, указав, что непроведение по вине собственника или уполномоченного им органа расчета с работником в указанные сроки является основанием для выплаты работнику его среднего заработка за все время задержки до дня фактического расчета в соответствии со ст. 117 КЗоТ Украины.

Коллегия судей КГС ВС передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС в связи с необходимостью отступления от вывода, изложенного в постановлении КАС ВС от 6 декабря 2024 года по делу №440/6856/22, относительно взыскания среднего заработка за время задержки расчета с учетом изменений, внесенных Законом Украины от 1 июля 2022 года №2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» (вступил в силу 19 июля 2022 года).

Вывод БП ВС

Пересматривая решения судов, Большая Палата ВС обратила внимание, что особенность изменений, внесенных Законом №2352-IX, заключается в том, что предыдущая редакция ст. 117 КЗоТ Украины не содержала ограничения взыскания среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета шестимесячным сроком.

То есть указанные выше изменения смягчают ответственность работодателя за ненадлежащее выполнение обязанности по проведению полного расчета при увольнении работника.

Решением КСУ от 9 февраля 1999 года №1-7/99 предусмотрено, что положения ч. 1 ст. 58 Конституции Украины о обратном действии во времени законов и иных нормативно-правовых актов в случаях, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, касаются физических лиц и не распространяются на юридических лиц.

Следовательно, Большая Палата ВС пришла к выводу, что смягчение ответственности, предусмотренное Законом №2352-IX, не может применяться к работодателю – юридическому лицу, поэтому новая редакция ст. 117 КЗоТ Украины не может применяться к правоотношениям, которые возникли и закончились до 19 июля 2022 года.

В то же время Большая Палата ВС пришла к выводу, что к правоотношениям, которые возникли до вступления в силу Закона №2352-IX, однако не прекратились или прекратились после вступления его в силу (длящиеся правоотношения), с 19 июля 2022 года следует применять положения ст. 117 КЗоТ Украины в новой редакции и ограничивать начисление среднего заработка за время задержки расчета шестью месяцами.

То есть если работник был уволен с работы 2 августа 2021 года, однако полного расчета на день вступления в силу Закона №2352-IX с ним не проведено, то суммы, предусмотренные ст. 117 КЗоТ Украины, ему следует начислять в таком порядке: с 3 августа 2021 года по 18 июля 2022 года — без ограничения срока шестью месяцами, поскольку предыдущая редакция указанной нормы не содержала соответствующих ограничений; с 19 июля 2022 года по 19 января 2023 года — 6 месяцев, отсчет которых начинается со дня вступления Закона №2352-IX в силу, либо до дня окончательного расчета, если он произведен раньше истечения указанных шести месяцев.

