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  1. В Украине

Около 20% российских военных сдаются добровольно – Буданов

18:19, 25 августа 2023
Украина имеет меньший «обменный фонд», чем рф, однако 20% пленных росармейцев сдаются добровольно.
Около 20% российских военных сдаются добровольно – Буданов
Источник фото: ArmyInform
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Пятая часть российских военных, которые попадают в украинский плен, сдаются добровольно, – сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что у Украины значительно меньше так называемого обменного фонда, чем у россии.

«У нас его гораздо меньше, чем в российской федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения российская федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать те цифры мы не сможем», – сказал Буданов.

Точные цифры глава ГУР назвать отказался, заявив, что количество так называемого обменного фонда является государственной тайной.

Кроме того, Буданов также сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

«Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу», – сказал он.

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