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  1. В Україні

Близько 20% російських військових здаються добровільно – Буданов

18:19, 25 серпня 2023
Україна має менший «обмінний фонд», ніж рф, проте 20% полонених росармійців здаються добровільно.
Близько 20% російських військових здаються добровільно – Буданов
Джерело фото: ArmyInform
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П’ята частина російських військових, які потрапляють в український полон, здаються добровільно, – повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він зазначив, що в України значно менше так званого обмінного фонду, ніж у росії.

«У нас його набагато менше, ніж в російській федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення російська федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо», – сказав Буданов.

Точні цифри очільник ГУР назвати відмовився, заявивши, що кількість так званого обмінного фонду є державною таємницею.

Крім того, Буданов також повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

«Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу», – сказав він.

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