КАС ВС висловився щодо можливісті направлення судової повістки на електронну пошту, вказану на сайті суб’єкта владних повноважень

КАС ВС підкреслив, що визначення поняття «офіційна електронна адреса» чинне законодавство України не наводить.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду висловився щодо можливісті направлення судової повістки на електронну пошту, вказану на сайті суб’єкта владних повноважень.

А саме КАС ВС вказав на те, що за загальним правилом у разі наявності в особи, у тому числі у суб`єкта владних повноважень, офіційної електронної адреси надсилання судових рішень, судових викликів або судових повідомлень учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється шляхом надсилання їх на офіційну електронну адресу, пише П’ятий ААС.

Надсилання ж вищевказаних процесуальних документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший, визначений процесуальним законом спосіб, здійснюється за відсутності в особи офіційної електронної адреси.

Також КАС ВС звернув увагу що, визначення поняття «офіційна електронна адреса» чинне законодавство України не наводить.

Разом з тим, у Положенні про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб`єктів владних повноважень, затвердженим постановою КМУ від 05 січня 2011 року №5, яке є чинним, наводиться визначення поняттю «електронна адреса суб`єкта владних повноважень», відповідно до якого це адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки «@» та доменного імені.

При цьому ідентифікатором є адреса електронної пошти, визначена як офіційна суб`єктом владних повноважень, а доменним іменем - ім`я у домені gov.ua, зареєстроване суб`єктом владних повноважень.

Згідно з абзацами першим, другим пункту 11 частини першої, частиною другою статті 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про: їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти.

Суб`єкти владних повноважень у розумінні приписів пункту 7 частини першої статті 4 КАС України, органи державної влади, належать до розпорядників інформації відповідно до статті 13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а отже в силу вимог закону зобов`язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність, зокрема, про його офіційний веб-сайт та електронну пошту, в тому числі на своєму веб-сайті, якщо такий є.

Отже, електронна адреса, інформацію про яку опубліковано на офіційному веб-сайті суб’єкта владних повноважень є такою, що передбачена для отримання вхідної кореспонденції, та є офіційною електронною адресою цього органу державної влади.

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