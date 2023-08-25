На війні загинув колишній працівник Служби судової охорони

Роман Гіренко загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Фото: facebook.com/SSOcentral

23 серпня під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області загинув на полі бою колишній співробітник Служби судової охорони, сержант Служби Гіренко Роман Анатолійович, який боронив рідну землю від російського агресора. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

«До лав служби Роман приєднався із самого початку становлення Служби судової охорони в листопаді 2019 року та перебував на посаді контролера ІІ категорії.

У лютому 2023 року Роман вирішив приєднатися до гвардії наступу і пройшов конкурсний відбір до одного зі спецпідрозділів НПУ. Нажаль, під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області 23 серпня він загинув на полі бою. Без батька залишилось двоє неповнолітніх діток.

Висловлюємо щирі слова співчуття родині та близьким героя!», - йдеться у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Романа Анатолійовича.