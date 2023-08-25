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На войне погиб бывший работник Службы судебной охраны

13:59, 25 августа 2023
Роман Гиренко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
На войне погиб бывший работник Службы судебной охраны
Фото: facebook.com/SSOcentral
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23 августа во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области погиб на поле боя бывший сотрудник Службы судебной охраны сержант Службы Гиренко Роман Анатольевич, защищавший родную землю от российского агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

«В ряд службы Роман присоединился с самого начала становления Службы судебной охраны в ноябре 2019 года и состоял в должности контролера II категории.

В феврале 2023 года Роман решил присоединиться к гвардии наступления и прошел конкурсный отбор в одно из спецподразделений НПУ. К сожалению, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области 23 августа погиб на поле боя. Без отца осталось двое несовершеннолетних детей.

Выражаем искренние слова соболезнования семье и близким героя!», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Романа Анатольевича.

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