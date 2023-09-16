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В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника: подробности

19:20, 16 сентября 2023
Полиция выяснила, что на перемене 35-летний учитель физического воспитания избил 14-летнего ученика 9 класса.
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника: подробности
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В Ровенской области учитель физкультуры избил ученика ногами. Видео избиения ребенка попало в соцсеть. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения учащегося.

Инцидент стражи порядка заметили с помощью мониторинга социальных сетей.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором в образовательном заведении в селе Хотин бывшего Березневского района учитель наносит телесные повреждения учащемуся", – говорится в сообщении полиции.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной полиции.

В ходе расследования выяснили, что около во время перемены 35-летний учитель физического воспитания избил 14-летнего ученика 9 класса. На глазах у одноклассников мальчику ногой нанесли 2 удара ногой в область туловища.

Директор лицея Сергей Манюк сообщил Суспільному, что учителя физкультуры уже отстранили от исполнения обязанностей.

"Этот педагогический работник, совершивший данный поступок, отстранен от работы. Мы не можем сейчас давать комментарии, пока проводятся следственные действия", – отметил он.

В то же время директор добавил, что ничего плохого об учителе сказать не может, так как он обычно работал в соответствии со своими должностными инструкциями.

В полиции сообщили, что уже открыли производство по ч.1 статьи 125 УК Украины по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

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