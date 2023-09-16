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  1. В Україні

На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра: подробиці

19:20, 16 вересня 2023
Поліція з’ясувала, що під час перерви 35-річний вчитель фізичного виховання побив 14-річного учня 9 класу.
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра: подробиці
скрін
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У Рівненській області вчитель фізкультури побив учня ногами. Відео побиття дитини потрапило до соцмережі. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня.

Інцидент правоохоронці помітили за допомогою моніторингу соціальних мереж.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому в освітньому закладі у селі Хотин колишнього Березнівського району вчитель наносить тілесні ушкодження учневі", – йдеться у повідомленні поліції.

На місце події виїхали працівники ювенальної поліції. 

Під час розслідування з’ясували, що під час перерви 35-річний вчитель фізичного виховання побив 14-річного учня 9 класу. На очах у однокласників хлопчику ногою нанесли 2 удари ногою в область тулуба.

Директор ліцею Сергій Манюк повідомив Суспільному, що вчителя фізкультури вже відсторонили від виконання обов’язків.

"Даний педагогічний працівник, який скоїв даний вчинок, відсторонений від роботи. Ми не можемо зараз давати коментарі, поки проводяться слідчі дії", – зазначив він.

Водночас директор додав, що нічого поганого про вчителя сказати не може, адже він зазвичай працював відповідно до своїх посадових інструкцій. 

У поліції повідомили, що відкрили вже провадження за ч.1 статті 125 КК України за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. 

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