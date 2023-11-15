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  1. В Украине

В Гоструда объяснили, устанавливать ли для ВПЛ испытательный срок

12:32, 15 ноября 2023
В период действия военного положения при заключении трудового договора условие для испытания может быть установлено для любой категории работников.
В Гоструда объяснили, устанавливать ли для ВПЛ испытательный срок
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В Гоструда объяснили, нужно ли устанавливать испытательный срок для внутриперемещенных лиц.

Работник, переехавший с временно оккупированной территории в Запорожье, нашел работу в торговом заведении, поэтому он поинтересовался, имел ли право работодатель устанавливать ему испытательный срок.

Инспекторы объяснили, что согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, для внутренне перемещенных лиц испытание при принятии на работу не устанавливается.

Однако в период действия военного положения эта норма не применяется, и при заключении трудового договора условие испытания может быть установлено для любой категории работников.

Ранее мы писали, могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения.

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