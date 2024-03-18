Сенатор США Линдси Грэм прибыл в Киев

Сенатор Линдси Грэм прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы поддержать Украину.

Источник фото: Тwitter / U.S. Embassy Kyiv

Американский сенатор Линдси Грэм прибыл в Киев с официальным визитом, о чем сообщило посольство Соединенных Штатов в Украине.

"Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непоколебимая поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с россией", - заявили в посольстве.

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