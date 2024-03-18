Правительство утвердило План для Ukraine Facility

В Кабмине ожидает, что окончательное утверждение Плана со стороны ЕС будет в апреле.

Кабинет Министров Украины принял План для Ukraine Facility. Об этом в понедельник, 18 марта, по результатам заседания Правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, этот план является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро.

Денис Шмыгаль рассказал, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

«Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных областях: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как «зеленый» переход, цифровизация, евроинтеграция», – отметил он.

Премьер подчеркнул, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить Украину и приблизить членство в ЕС.

В ближайшее время его передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

Как ранее сообщила первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, окончательное утверждение Плана со стороны ЕС ожидается в апреле, что позволит Ukraine Facility полноценно работать.

Согласно утвержденному регламенту, Украина в плане среди прочего должна учесть следующие условия:

Усилить защиту от киберугроз и устойчивость к дезинформации и внешнему вмешательству;

Усилить меры по содействию гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девушек;

повысить доступность социальной помощи для уязвимых групп населения, включая ветеранов и ВПЛ;

Противодействовать экологическим преступлениям, в том числе вреду, нанесенному войной, и обеспечить соблюдение принципа «Не наносить значительный вред» относительно климатических и экологических целей в военных и послевоенных сценариях;

Усилить трансграничное сотрудничество с соседними государствами в сфере торговли, защиты окружающей среды и борьбы с преступностью;

Направить 20% грантовых средств в рамках первой составляющей программы (1,05 млрд евро) на нужды регионов относительно восстановления и модернизации.

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