Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив План для Ukraine Facility: коли буде опубліковано план реформ, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і текст кредитної угоди

Мінекономіки на запит «Судово-юридичної газети» щодо текстів Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, пояснило, коли вони будуть опубліковані.

Депутати пропонують заборонити усиновлення особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність

Як вказують депутати, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України.

Через закон про мобілізацію апарати судів можуть втратити до 50% працівників – ВРП

У ВРП вважають, що відсутність бронювання для працівників апаратів судів призведе до погіршення якості роботи судів.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

  1. В Україні

Уряд затвердив План для Ukraine Facility

12:19, 18 березня 2024
В Кабміні очікують, що остаточне затвердження Плану з боку ЄС буде у квітні.
Уряд затвердив План для Ukraine Facility
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив План для Ukraine Facility. Про це у понеділок, 18 березня, за результатами засідання Уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, цей план є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

Денис Шмигаль розповів, що план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

«Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція», - зазначив він.

Прем'єр підкреслив, що план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу Україну та наблизити членство в ЄС.

Найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Як раніше повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, остаточне затвердження Плану з боку ЄС очікується у квітні, що дозволить Ukraine Facility повноцінно працювати. 

Відповідно до затвердженого регламенту, Україна в плані серед іншого мала врахувати наступні умови: 

  • Посилити захист від кіберзагроз і стійкість до дезінформації та зовнішнього втручання;
  • Посилити заходи зі сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;
  • Підвищити доступність соціальної допомоги для вразливих груп населення, включаючи ветеранів та ВПО;
  • Протидіяти екологічними злочинами, в тому числі шкоді, завданих війною, та забезпечити дотримання принципу «Не завдавати значної шкоди» щодо кліматичних та екологічних цілей у воєнних та післявоєнних сценаріях;
  • Посилити транскордонне співробітництво з сусідніми державами у сфері торгівлі, захисту довкілля та боротьби зі злочинністю;
  • Спрямувати 20% грантових коштів в рамках першої складової програми (1,05 млрд євро) на потреби регіонів щодо відновлення та модернізації.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію. Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України