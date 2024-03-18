Уряд затвердив План для Ukraine Facility

В Кабміні очікують, що остаточне затвердження Плану з боку ЄС буде у квітні.

Кабінет Міністрів України ухвалив План для Ukraine Facility. Про це у понеділок, 18 березня, за результатами засідання Уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, цей план є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро.

Денис Шмигаль розповів, що план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

«Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція», - зазначив він.

Прем'єр підкреслив, що план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу Україну та наблизити членство в ЄС.

Найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Як раніше повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, остаточне затвердження Плану з боку ЄС очікується у квітні, що дозволить Ukraine Facility повноцінно працювати.

Відповідно до затвердженого регламенту, Україна в плані серед іншого мала врахувати наступні умови:

Посилити захист від кіберзагроз і стійкість до дезінформації та зовнішнього втручання;

Посилити заходи зі сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;

Підвищити доступність соціальної допомоги для вразливих груп населення, включаючи ветеранів та ВПО;

Протидіяти екологічними злочинами, в тому числі шкоді, завданих війною, та забезпечити дотримання принципу «Не завдавати значної шкоди» щодо кліматичних та екологічних цілей у воєнних та післявоєнних сценаріях;

Посилити транскордонне співробітництво з сусідніми державами у сфері торгівлі, захисту довкілля та боротьби зі злочинністю;

Спрямувати 20% грантових коштів в рамках першої складової програми (1,05 млрд євро) на потреби регіонів щодо відновлення та модернізації.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію. Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

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