Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 18 березня

Уряд виділяє Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 5 млрд грн на придбання обладнання оборонного призначення.

Фото: КМУ

У понеділок, 18 березня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого ухвалив низку рішень.

Які питання розглянули міністри, повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Законопроектом пропонується визначити на період воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування повноваження Генерального штабу Збройних Сил України стосовно створення пошукових груп за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, щодо персонального складу пошукових груп, а також визначення порядку проведення пошукових робіт. Передбачено надання Координаційному штабу права на організацію та здійснення переговорів з гуманітарними місіями, громадськими обʼєднаннями та фізичними особами, які провадять діяльність та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АРК та місті Севастополі, інших тимчасово окупованих територіях України, з метою розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

- Внесено зміну до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою КМУ від 23.08.2016 № 564, в частині перейменування Департаменту кадрового забезпечення на Департамент управління персоналом.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ментальної, спортивної,

фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації. Відповідно до Порядку бюджетні кошти спрямовуватимуться на: здійснення заходів з психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та прирівняним до них особам; здійснення заходів щодо надання послуг центрами соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Мінветеранів; здійснення заходів з підготовки та участі національних збірних команд України, національних делегацій в міжнародних спортивних змаганнях та розвитку спорту ветеранів війни.

Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 31.03.2015 № 149 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення», від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної, професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності» та від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної допомоги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України».

- Погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів щодо визначення замовником будівництва Національного військового меморіального кладовища державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

- Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 5 млрд. гривень на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

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