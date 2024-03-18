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  1. В Україні

Українські хакери атакували російські компанії за підтримку анексії Криму

14:37, 18 березня 2024
Кібери ЗСУ зламали 14 сайтів рф, які вітали незаконне приєднання Криму.
Українські хакери атакували російські компанії за підтримку анексії Криму
Джерело фото: freepik.com
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Збройні сили України здійснили кібероперацію 18 березня проти російських компаній, які підтримували анексію Криму, що розпочалася десять років тому. Цю інформацію оприлюднив портал АрміяInform з посиланням на свої джерела.

За допомогою дефейсу на їхніх веб-сайтах згадувалося про втрати росією понад 30% Чорноморського флоту протягом двох років повномасштабного вторгнення. Серед тих, чий веб-простір був порушений, були сайти компаній, які, за замовленням російського військового керівництва, здійснювали інформаційну та рекламну підтримку анексії.

Зокрема, це стосувалося інформагентства «Новий день», регіональних порталів Криму, москви і Свердловської області, а також рекламних агентств, які надавали послуги з розміщення матеріалів на території Російської федерації і тимчасово окупованому Криму.

На головних сторінках цих компаній з'явилися зображення потоплених російських кораблів та літаків стратегічної авіації, а також нагадування, що разом із незаконним так званим приєднанням Криму до росії, у росіян «від'єдналося» 33% кораблів Чорноморського флоту.

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