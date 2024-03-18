Украинские хакеры атаковали российские компании за поддержку аннексии Крыма

Киберы ВСУ взломали 14 сайтов рф, которые приветствовали незаконное присоединение Крыма.

Источник фото: freepik.com

Вооруженные силы Украины осуществили кибероперацию 18 марта против российских компаний, которые поддерживали аннексию Крыма, начавшуюся десять лет назад. Эту информацию обнародовал портал АрмияInform со ссылкой на свои источники.

С помощью дефейса на их веб-сайтах упоминалось о потере россией более 30% Черноморского флота в течение двух лет полномасштабного вторжения. Среди тех, чье веб-пространство было нарушено, были сайты компаний, которые, по заказу российского военного руководства, осуществляли информационную и рекламную поддержку аннексии.

В частности, это касалось информагентства "Новый день", региональных порталов Крыма, москвы и Свердловской области, а также рекламных агентств, которые предоставляли услуги по размещению материалов на территории российской федерации и временно оккупированном Крыму.

На главных страницах этих компаний появились изображения потопленных российских кораблей и самолетов стратегической авиации, а также напоминание, что вместе с незаконным так называемым присоединением Крыма к россии, у россиян "отсоединилось" 33% кораблей Черноморского флота.

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