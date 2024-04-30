В Киеве демонтируют монумент под Аркой Свободы украинского народа, фото

Композицию в дальнейшем будут хранить в музее.

Источник фото: КГГА

В Киеве под Аркой Свободы украинского народа (бывшая Дружба народов) городские коммунальные службы приступают к демонтажу композиции в честь Переяславского совета.

КГГА сообщает, что монумент в дальнейшем будут хранить в Государственном музее авиации им. Антонова.

В госадминистрации также отмечают, что демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из 20 частей, которые весят около 6 000 – 7 000 тонн.

Кроме того, предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киевской городской государственной администрации сообщили, что Арку демонтировать не будут.

Как заявили в Департаменте культуры КГГА, Арка является одной из визитных карточек города, а ее смысл переосмыслили. Пространство около Арки получит новую концепцию.

Источник фото: КГГА

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