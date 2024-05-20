Как защитить право интеллектуальной собственности и какая ответственность за нарушение

Право интеллектуальной собственности, как и любые другие права, может быть объектом противоправных действий, а значит, требует защиты.

Право интеллектуальной собственности - это право человека на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, каков срок действия прав на интеллектуальную собственность, как защитить право интеллектуальной собственности и какова ответственность за нарушение.

Право интеллектуальной собственности составляют:

личные неимущественные права интеллектуальной собственности;

имущественные права интеллектуальной собственности

Объекты права интеллектуальной собственности:

К объектам права интеллектуальной собственности относятся:

литературные и художественные произведения;

компьютерные программы;

компиляции данных (базы данных);

исполнение;

фонограммы, видеограммы, программы вещательных организаций;

научные открытия;

изобретения, полезные модели; промышленные образцы;

компоновка полупроводниковых изделий;

рационализаторские предложения;

сорта растений, породы животных;

коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания;

коммерческие секреты.

Субъекты права интеллектуальной собственности:

Субъектами права интеллектуальной собственности являются:

создатель (создатели) объекта права интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель и т.п.);

другие лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имущественные права интеллектуальной собственности.

Личные неимущественные права интеллектуальной собственности:

Личными неимущественными правами интеллектуальной собственности являются:

право на признание человека создателем (автором, исполнителем, изобретателем и т.п.) объекта права интеллектуальной собственности;

право препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, способному причинить вред чести или репутации создателя объекта права интеллектуальной собственности;

иные личные неимущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

Имущественными правами интеллектуальной собственности являются:

право на использование объекта права интеллектуальной собственности;

исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;

исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование;

иные имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

Срок действия прав интеллектуальной собственности:

Личные неимущественные права интеллектуальной собственности действуют бессрочно, если иное не установлено законом.

Имущественные права интеллектуальной собственности действуют в течение сроков, установленных Гражданским Кодексом Украины, другим законом или договором.

Защита права интеллектуальной собственности судом:

Каждый человек имеет право обратиться в суд за защитой своего права интеллектуальной собственности.

Суд в случаях и порядке, установленных законом, может постановить решение, в частности:

применение немедленных мер по предотвращению нарушения права интеллектуальной собственности и сохранения соответствующих доказательств;

остановка пропуска через таможенную границу Украины товаров, импорт или экспорт которых осуществляется с нарушением права интеллектуальной собственности;

изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в гражданский оборот с нарушением права интеллектуальной собственности, и уничтожение таких товаров за счет лица, совершившего нарушение;

применение компенсации вместо возмещения ущерба за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности;

опубликование по заявлению истца в средствах массовой информации или доведение до общего сведения другим определенным судом путем сведений о нарушении права интеллектуальной собственности и содержании судебного решения относительно такого нарушения за счет лица, совершившего правонарушение.

Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности:

Уголовная

Согласно ст. 176 Уголовного кодекса Украины, к уголовной ответственности привлекаются лица, виновные в таком нарушении авторского права и смежных прав, как незаконное воспроизведение, распространение произведений науки, литературы и искусства, компьютерных программ и баз данных, а так же незаконное воспроизведение, распространение исполнений, фонограмм, видеограмм и программ вещания, их незаконное тиражирование и распространение на аудио- и видеокассетах, дискетах, других носителях информации, или иное умышленное нарушение авторского права и смежных прав, если это причинило материальный ущерб в большом размере.

Ст. 177 Уголовного кодекса Украины признает уголовно наказуемым нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение, если это нанесло материальный ущерб в большом размере.

Административная

Что касается административно-правовой защиты права интеллектуальной собственности, то ст. 51-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях признает административно наказуемым такое нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности, как незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности, присвоение авторства на такой объект или иное умышленное нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности, охраняемой законом.

Гражданско-правовая

Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности в первую очередь может быть осуществлена судом. Каждый человек имеет право обратиться в суд за защитой своего права интеллектуальной собственности. Гражданско-правовая (книга четвертая Гражданского Кодекса Украины)

Следовательно, право интеллектуальной собственности незыблемо. Никто не может быть лишен права интеллектуальной собственности или ограничен в его осуществлении, кроме случаев, предусмотренных законом.

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