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Консульскую информацию от МИД Украины будет официально комментировать ИИ-аватар Виктория, видео

09:41, 1 мая 2024
МИД будет использовать цифровое лицо, сгенерированное искусственным интеллектом, для комментирования консульских вопросов.
Консульскую информацию от МИД Украины будет официально комментировать ИИ-аватар Виктория, видео
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Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, официально комментирующее консульскую информацию для СМИ.

Как сообщает МИД, представительница по консульским вопросам Виктория Ши («ШІ» - штучний інтелект) создана на основе украинской певицы и инфлюэнсера Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа для представительницы. Команда проекта сняла и оцифровала ее.

Важно отметить, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши.

«Мое имя символизирует нашу главную цель – победу Украины, а фамилию – искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагировании на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости», — заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши в приветственном видеообращении.

Отмечается, что комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

«Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования — это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах помощи гражданам», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр также подчеркнул, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД — это не блажь, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы добиваться необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

«Создание цифровой консульской представительницы – это часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины. Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, последней внедрявшей инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и совершает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире», — добавил министр.

Ведомство также предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительнице размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт видео не считается достоверным.

Кроме того, консульская представительница не является заменой представителя МИД Украины. После окончания срока пребывания на этом посту Олега Николенко МИД уже провел конкурс на замещение этой вакансии. Его победитель уже определен и проходит необходимые процедуры спецпроверок.

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