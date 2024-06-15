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В Киеве демонтируют ресторан McDonald's на Вокзальной: заведение полностью обновят, видео

11:34, 15 июня 2024
В столице начали демонтаж здания одного из самых посещаемых ресторанов McDonald's.
В Киеве демонтируют ресторан McDonald's на Вокзальной: заведение полностью обновят, видео
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В Киеве приступили к демонтажу здания одного из самых посещаемых ресторанов McDonald's — возле Центрального железнодорожного вокзала. Подходящие видео распространяются в сети.

Заведение, расположенное на Вокзальной площади, планируют полностью реконструировать. В дальнейшем он получит новый дизайн, лифт и множество терминалов самообслуживания.

«На Вокзальной площади начали сносить McDonald's. Ремонт продлится полгода», – говорится в сообщении.

Здание McDonald's уже давно огородили, а 15 июня привезли строительную технику.

Пресс-служба компании сообщала, что ресторан McDonald's, расположенный у железнодорожного вокзала, закрывается на реконструкцию до конца осени.

Заведение закрылось на реконструкцию 1 июня. Работы планируют завершить к ноябрю 2024 года. После завершения реконструкции будет обновлен дизайн зала на 193 места, также откроется терраса на 88 мест. В ресторане на Вокзальной площади впервые появятся 11 терминалов самообслуживания.

Кроме того, McDonald's на Центральном вокзале Киева станет первым заведением украинской сети с лифтом между первым и вторым этажом.

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