Практика судов
  1. В Украине

Впервые с начала полномасштабной войны в Киеве проходит Марш Равенства: фото

12:09, 16 июня 2024
Более 500 участников вышли на улицы с лозунгами и флагами.
Впервые с начала полномасштабной войны в Киеве проходит Марш Равенства: фото
Источник фото: hromadske
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 16 июня, в Киеве проходит Марш Равенства, организованный общественной организацией КиевПрайд. После двух лет перерыва в результате пандемии и других обстоятельств более полутысячи человек вышли на улицы города с флагами разных цветов и плакатами с лозунгами.

По информации корреспондента Hromadske, марш начался в 01:53 у здания "Укринформа" и длился примерно 10 минут. Участники прошли небольшое расстояние от метро "Театральная" до перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко.

В ходе марша участники держали флаги ЛГБТ+-сообщества, Украины и Европейского Союза, а также плакаты с надписями "Вместе к равенству и победе", "Free Azovstal Defenders" и другими призывами. Участие в мероприятии приняли активисты, военные, народные депутаты и послы из стран-партнеров, включая представителей Великобритании, Франции и Швеции.

Организаторы события выразили убеждение в важности защиты прав ЛГБТ+-сообщества в Украине, особенно в условиях войны. Они также отметили, что участники марша требуют принятия законопроекта 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".

По информации организаторов, в марше приняли участие около 500 человек, которые предварительно зарегистрировались. К мероприятию присоединились также иностранные дипломаты и военные, поддержавшие идеи равенства и прав человека в Украине.

Источник фото: hromadske

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для подтверждения факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью на дому лицо должно быть включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг

Кроме того, законодатель изменил внесудебный порядок установления факта осуществления лицом постоянного ухода в действующем законодательстве о мобилизационной подготовке и порядке мобилизации.

В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Начальник отдела полиции обвинялся в прослушивании начальника сектора этого же отдела полиции, в частности контроле за разговорами – что решил Верховный Суд

В служебном кабинете подчиненного полицейского было обнаружено специальное техническое средство негласного получения аудио информации со встроенными GSM устройствами, закамуфлированными под сетевые электрические фильтры.

Забронировать работника через портал Дія будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег»

Обязательным условием бронирования через Портал Дія будет наличие данных о работнике в Реестре военнообязанных.

Кто не будет проходить ВЛК и кто сможет стать на военный учет дистанционно – Кабмин внес существенные изменения в порядок ведения военного учета

Кабмин внес ряд существенных изменений в порядок ведения военного учета и в порядок проведения призыва на военную службу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду