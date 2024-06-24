Зимой свет может быть по 8-10 часов в сутки, – спрогнозировал нардеп Сергей Нагорняк

По его словам, все будет зависеть от того, какие температуры будут зимой, насколько удастся восстановить энергетику и количество вражеских обстрелов.

Народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по энергосбережению Сергей Нагорняк спрогнозировал, сколько часов в сутки украинцы будут со светом зимой.

По его словам, состояние энергосистемы будет зависеть от того, сможет ли Украина восстановить к зиме энергетическую инфраструктуру или построить новую, и от российских обстрелов энергообъектов, поэтому «очень сложно давать прогнозы».

Нардеп заметил, что при температуре 0 градусов свет может быть по 8-10 часов в сутки, тогда как при -10 градусах дефицит электроэнергии будет «значительно больше».

«Это и утренние, и вечерние пики, потому что мы будем больше потреблять и соответственно будет больше ограничения, но будет зависеть от многих факторов: и от восстановления, и от новых обстрелов — удастся ли нам их локализовать и сбивать ракеты, которые будут на нас лететь». , – сказал Нагорняк в эфире Новости.Live.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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