Взимку світло може бути по 8-10 годин на добу, — спрогнозував нардеп Сергій Нагорняк

За його словами, все буде залежати від того, які температури будуть взимку, наскільки вдасться відновити енергетику та від кількості ворожих обстрілів.

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження Сергій Нагорняк спрогнозував, скільки годин на добу українці будуть зі світлом взимку.

За його словами, стан енергосистеми залежатиме від того, чи Україна зможе відновити до зими енергетичну інфраструктуру або збудувати нову, і від російських обстрілів енергооб’єктів, тому «дуже складно давати прогнози».

Нардеп зауважив, що при температурі 0 градусів світло може бути по 8-10 годин на добу, тоді як при -10 градусів дефіцит електроенергії буде «значно більший».

«Це й ранкові, і вечірні піки, бо ми будемо більше споживати і відповідно буде більше обмеження, але залежатиме від багатьох факторів: і від відновлення, і від нових обстрілів — чи вдасться нам їх локалізувати і позбивати ті ракети які будуть на нас летіти», — сказав Нагорняк в ефірі Новини.Live.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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