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За 250 доларів обіцяла безперешкодне одержання посвідчення водія: на Закарпатті викрили жінку

23:38, 24 червня 2024
В обмін на грошову винагороду підозрювана обіцяла вплинути на тих, від кого залежатиме одержання водійського посвідчення
За 250 доларів обіцяла безперешкодне одержання посвідчення водія: на Закарпатті викрили жінку
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У Мукачеві викрили місцеву жительку, яка обіцяла успішну здачу іспиту та одержання посвідчення водія. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Жінці повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Правоохоронці задокументували протиправні дії жінки, яка за хабар обіцяла сприяти здачі практичного іспиту з водіння. Жінка переконала знайомого, що його співмешканка не зможе успішно скласти вказаний іспит без її допомоги.

Так, в обмін на грошову винагороду у розмірі 250 доларів підозрювана обіцяла вплинути на тих, від кого залежатиме одержання громадянкою водійського посвідчення. Відтак право керувати транспортними засобами можна буде отримати незалежно від реальних результатів і допущених помилок, зазначали в прокуратурі.

Після отримання усієї суми коштів підозрювана провела інструктаж щодо подальших дій на іспиті та організувала для жінки пробне практичне водіння. За другою спробою остання таки склала іспит та одержала посвідчення водія категорії В.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до протиправної діяльності. Підозрюваній вже обрали запобіжний захід.

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