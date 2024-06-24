За 250 долларов обещала беспрепятственное получение водительского удостоверения: в Закарпатье разоблачили женщину

В обмен на денежное вознаграждение подозреваемая обещала повлиять на тех, от кого будет зависеть получение водительского удостоверения

В Мукачево разоблачили местную жительницу, которая обещала успешную сдачу экзамена и получение водительского удостоверения. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Женщине поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Правоохранители задокументировали противоправные действия женщины, которая за взятку обещала содействовать сдаче практического экзамена по вождению. Женщина убедила знакомого, что его сожительница не сможет успешно сдать указанный экзамен без ее помощи.

Так, в обмен на денежное вознаграждение в размере 250 долларов подозреваемая обещала повлиять на тех, от кого будет зависеть получение гражданкой водительского удостоверения. Следовательно, право управлять транспортными средствами можно будет получить независимо от реальных результатов и допущенных ошибок, отмечали в прокуратуре.

После получения всей суммы средств подозреваемая провела инструктаж по дальнейшим действиям на экзамене и организовала для женщины пробное практическое вождение. По второй попытке последняя сдала экзамен и получила водительское удостоверение категории В.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Подозреваемой уже избрали меру пресечения.

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