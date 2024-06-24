Новые тарифы на коммунальные услуги с 1 июля: что изменится для украинцев

Украинцы с 1 июля 2024 года получат коммунальные платежки с новыми суммами.

С 1 июля 2024 года украинцы получат коммунальные платежки с новыми суммами за природный газ и электроэнергию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Природный газ

Тариф на природный газ останется без изменений, несмотря на долгий период без пересмотра стоимости. Власти установили мораторий на повышение цены с начала войны, и в этом году поставщики решили не менять стоимость. Большинство украинцев, обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины", будут платить 7,96 грн за кубический метр газа.

В то же время, согласно данным профильного портала "ГазПравда", другие потребители, в зависимости от поставщика, будут платить разную стоимость за кубометр голубого топлива, которая колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Электроэнергия

С июля украинцам придется больше платить за электроэнергию. Из-за сложной ситуации в энергосистеме тариф на электроэнергию вырастет до 4,32 грн за киловатт-час, по сравнению с предыдущими 2,64 грн.

Однако, некоторые потребители смогут сэкономить благодаря "ночному тарифу". Домохозяйства с двухзонными счетчиками будут платить вдвое меньше за электроэнергию ночью - 2,16 грн за кВт/ч.

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