Нові тарифи на комунальні послуги з 1 липня: що зміниться для українців

Українці з 1 липня 2024 року отримають комунальні платіжки з новими сумами.

З 1 липня 2024 року українці отримають комунальні платіжки з новими сумами за природний газ та електроенергію. Про це повідомляється на сайті уряду.

Природний газ

Тариф на природний газ залишиться без змін, незважаючи на довгий період без перегляду вартості. Влада встановила мораторій на підвищення ціни з початку війни, і цього року постачальники вирішили не змінювати вартість. Більшість українців, обслуговуваних ГК «Нафтогаз України», платитимуть 7,96 грн за кубічний метр газу.

Водночас, згідно з даними профільного порталу «ГазПравда», інші споживачі, залежно від постачальника, платитимуть різну вартість за кубометр блакитного палива, яка коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Електроенергія

З липня українцям доведеться більше платити за електроенергію. Через складну ситуацію в енергосистемі тариф на електроенергію зросте до 4,32 грн за кіловат-годину, порівняно з попередніми 2,64 грн.

Проте, деякі споживачі зможуть зекономити завдяки «нічному тарифу». Домогосподарства з двозонними лічильниками платитимуть удвічі менше за електроенергію вночі – 2,16 грн за кВт/год.

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