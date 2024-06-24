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В МИД Германии не поддерживают предложение о депортации безработных украинских беженцев

23:16, 24 июня 2024
Германия не намерена депортировать украинских беженцев, которые по тем или иным причинам не идут на работу.
В МИД Германии не поддерживают предложение о депортации безработных украинских беженцев
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Министерство иностранных дел Германии не поддерживает идею об отправке на Родину украинских беженцев, не желающих устраиваться на работу. Об этом заявил представитель МИДа Германии, передает NTV.

По словам спикера, безопасных мест в Украине сейчас нет.

Представитель МИД подчеркнул, что россияне атакуют гражданскую инфраструктуру по всей территории Украины, исключений для западных регионов нет. Он добавил, что рф предпринимает подобные действия каждый день.

«Поэтому я не знаю, где должно быть безопасное место в Украине», — подчеркнул спикер МИД Германии.

Ранее в Германии предложили депортировать безработных украинских беженцев. Об этом заявил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт.

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