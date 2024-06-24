У МЗС Німеччини не підтримують пропозицію про депортацію безробітних українських біженців

Німеччина не має наміру депортувати українських біженців, які з тих чи інших причин не йдуть на роботу.

Міністерство закордонних справ Німеччини не підтримує ідею про відправку на Батьківщину українських біженців, що не хочуть влаштовуватися на роботу. Про це заявив представник МЗС Німеччини, передає NTV.

За словами речника, безпечних місць в Україні нараз немає.

Представник МЗС підкреслив, що росіяни атакують цивільну інфраструктуру по всій території України, виключень для західних регіонів немає. Він додав, що рф вдається до подібних дій щодня.

«Тому я не знаю, де має бути безпечне місце в Україні», — наголосив речник МЗС Німеччини.

Раніше у Німеччині запропонували депортувати безробітних українських біженців. Про це заявив голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт.

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