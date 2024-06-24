Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності

16:51, 24 червня 2024
У редакції до другого читання законопроекту про відповідальність за дрібні крадіжки пропонується встановити, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності.
Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 21 червня на позачерговому засіданні розглянув підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна №11068.

Зокрема, Комітет під час розгляду законопроекту №11068 рекомендував включити до порівняльної таблиці та підтримав пропозиції щодо внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які передбачають, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності, в порядку затвердженому Генеральним прокурором, - до закінчення службового розслідування або перевірки доброчесності.

Члени Комітету за результатами розгляду прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон.

Нагадаємо, що наразі повноваження прокурора зупиняються зокрема в разі відсторонення від посади під час дисциплінарного провадження стосовно нього; відсторонення від виконання службових повноважень у порядку, передбаченому Законом «Про запобігання корупції» тощо. На час відсторонення від посади, відсторонення від виконання службових повноважень за прокурором зберігається заробітна плата, а у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, йому можуть доручати завдання, виконання яких не впливає на об’єктивність перевірки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 22 травня прийняла за основу законопроект 11068 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Ним пропонується підвищити межу для кримінальної караності крадіжки до 4542 грн. Як відмічають депутати, наразі (з 1 січня 2024 року) викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 грн 80 копійок. Разом з тим, до другого читання межа караності буде переглянута. Фінальний текст законопроекту поки невідомий.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності

У редакції до другого читання законопроекту про відповідальність за дрібні крадіжки пропонується встановити, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності.

ТЦК вказував, що не має повноважень надавати відстрочку від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю – що вирішив суд з огляду на зміну правового регулювання

Суд зазначив, що враховуючи встановлені обставини і зміну правового регулювання під час розгляду справи, ефективним способом захисту порушеного права позивача є зобов`язання ТЦК розглянути заяву позивача та прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову.

Велика Палата Верховного Суду скасувала свою ухвалу про відмову у відкритті провадження після рішень КСУ і ЄСПЛ

Приватному підприємству довелося пройти після ЄСПЛ також і через Конституційний Суд, аби за його заявою ВП ВС відкрила провадження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Віктор Братасюк
    Віктор Братасюк
    суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області