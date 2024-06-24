Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності

У редакції до другого читання законопроекту про відповідальність за дрібні крадіжки пропонується встановити, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 21 червня на позачерговому засіданні розглянув підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна №11068.

Зокрема, Комітет під час розгляду законопроекту №11068 рекомендував включити до порівняльної таблиці та підтримав пропозиції щодо внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які передбачають, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності, в порядку затвердженому Генеральним прокурором, - до закінчення службового розслідування або перевірки доброчесності.

Члени Комітету за результатами розгляду прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон.

Нагадаємо, що наразі повноваження прокурора зупиняються зокрема в разі відсторонення від посади під час дисциплінарного провадження стосовно нього; відсторонення від виконання службових повноважень у порядку, передбаченому Законом «Про запобігання корупції» тощо. На час відсторонення від посади, відсторонення від виконання службових повноважень за прокурором зберігається заробітна плата, а у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, йому можуть доручати завдання, виконання яких не впливає на об’єктивність перевірки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 22 травня прийняла за основу законопроект 11068 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Ним пропонується підвищити межу для кримінальної караності крадіжки до 4542 грн. Як відмічають депутати, наразі (з 1 січня 2024 року) викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 грн 80 копійок. Разом з тим, до другого читання межа караності буде переглянута. Фінальний текст законопроекту поки невідомий.

Автор: Наталя Мамченко

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