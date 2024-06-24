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ВККС призначила до розгляду питання про відрядження двох суддів до Апостолівського райсуду Дніпропетровської області

16:54, 24 червня 2024
Розгляд питання відбуватиметься 17 липня.
ВККС призначила до розгляду питання про відрядження двох суддів до Апостолівського райсуду Дніпропетровської області
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Вища кваліфікаційні комісія суддів призначила до розгляду питання про відрядження суддів до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Так, до розгляду в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 17 липня 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).    

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

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