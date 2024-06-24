Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке двух судей в Апостоловский райсуд Днепропетровской области

16:54, 24 июня 2024
Рассмотрение вопроса пройдет 17 июля.
ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке двух судей в Апостоловский райсуд Днепропетровской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, по его согласию, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудие.

Так, к рассмотрению в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Апостоловский районный суд Днепропетровской области 2 судей.

Рассмотрение вопроса будет происходить 17 июля 2024 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личного представления документов:

  • с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие отправить документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет добавил к законопроекту о мелких кражах имущества нормы о порядке отстранения прокуроров Генпрокурором для проверки добропорядочности

В редакции ко второму чтению законопроекта об ответственности за мелкие кражи предлагается установить, что по представлению Генеральной инспекции Генеральный прокурор может отстранить прокурора от исполнения служебных полномочий при проведении служебного расследования или проверки добропорядочности.

ТЦК указывал, что не имеет полномочий предоставлять отсрочку от призыва мужчине, содержащему родителей с инвалидностью – что решил суд, учитывая изменение правового регулирования

Суд отметил, что, учитывая установленные обстоятельства и изменение правового регулирования при рассмотрении дела, эффективным способом защиты нарушенного права истца является обязательство ТЦК рассмотреть заявление истца и принять решение о предоставлении отсрочки от призыва.

Большая Палата Верховного Суда отменила свое решение об отказе в открытии производства после решений КСУ и ЕСПЧ

Частному предприятию пришлось пройти после ЕСПЧ также и через Конституционный Суд, чтобы по его заявлению БП ВС открыла производство.

Подлежат ли апелляционному обжалованию определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества, постановленные в порядке статьи 174 УПК – позиция Объединенной палаты КУС

Верховный Суд объяснил, подлежат ли апелляционному обжалованию определения следственного судьи о полной или частичной отмене ареста имущества и об отказе в отмене ареста имущества, постановленние в порядке ст. 174 УПК.

Высший совет правосудия отказал кандидату на должность судьи во внесении представления Президенту: первый случай

Кандидат из числа участников отбора 2017 года был привлечен к ответственности по ст. 130 больше тринадцати лет назад.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Віктор Братасюк
    Віктор Братасюк
    суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області