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Комитет добавил к законопроекту о мелких кражах имущества нормы о порядке отстранения прокуроров Генпрокурором для проверки добропорядочности

16:51, 24 июня 2024
В редакции ко второму чтению законопроекта об ответственности за мелкие кражи предлагается установить, что по представлению Генеральной инспекции Генеральный прокурор может отстранить прокурора от исполнения служебных полномочий при проведении служебного расследования или проверки добропорядочности.
Комитет добавил к законопроекту о мелких кражах имущества нормы о порядке отстранения прокуроров Генпрокурором для проверки добропорядочности
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 21 июня на внеочередном заседании рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое хищение чужого имущества №11068.

В частности, Комитет при рассмотрении законопроекта №11068 рекомендовал включить в сравнительную таблицу и поддержал предложения по внесению изменений в Закон «О прокуратуре», предусматривающих, что по представлению Генеральной инспекции Генеральный прокурор может отстранить прокурора от исполнения служебных полномочий при проведении служебного расследования или проверки добропорядочности, в порядке, утвержденном Генеральным прокурором, - до окончания служебного расследования или проверки добропорядочности.

Члены Комитета по результатам разбирательства приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон.

Напомним, что полномочия прокурора приостанавливаются, в частности, в случае отстранения от должности во время дисциплинарного производства в отношении него; отстранение от исполнения служебных полномочий в порядке, предусмотренном Законом «О предотвращении коррупции» и т.п. На время отстранения от должности отстранения от исполнения служебных полномочий за прокурором сохраняется заработная плата, а в случае, предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи, ему могут поручать задачи, выполнение которых не влияет на объективность проверки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 22 мая приняла за основу законопроект 11068 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое хищение чужого имущества.

Им предлагается повысить предел для уголовной наказуемости воровства до 4542 грн. Как отмечают депутаты, сейчас (с 1 января 2024 года) похищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 грн. 80 копеек. Вместе с тем, до второго чтения предел наказуемости будет пересмотрен. Финальный текст законопроекта пока неизвестен.

Автор: Наталя Мамченко 

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Комитет добавил к законопроекту о мелких кражах имущества нормы о порядке отстранения прокуроров Генпрокурором для проверки добропорядочности

В редакции ко второму чтению законопроекта об ответственности за мелкие кражи предлагается установить, что по представлению Генеральной инспекции Генеральный прокурор может отстранить прокурора от исполнения служебных полномочий при проведении служебного расследования или проверки добропорядочности.

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