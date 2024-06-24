Комитет добавил к законопроекту о мелких кражах имущества нормы о порядке отстранения прокуроров Генпрокурором для проверки добропорядочности

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 21 июня на внеочередном заседании рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое хищение чужого имущества №11068.
В частности, Комитет при рассмотрении законопроекта №11068 рекомендовал включить в сравнительную таблицу и поддержал предложения по внесению изменений в Закон «О прокуратуре», предусматривающих, что по представлению Генеральной инспекции Генеральный прокурор может отстранить прокурора от исполнения служебных полномочий при проведении служебного расследования или проверки добропорядочности, в порядке, утвержденном Генеральным прокурором, - до окончания служебного расследования или проверки добропорядочности.
Члены Комитета по результатам разбирательства приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон.
Напомним, что полномочия прокурора приостанавливаются, в частности, в случае отстранения от должности во время дисциплинарного производства в отношении него; отстранение от исполнения служебных полномочий в порядке, предусмотренном Законом «О предотвращении коррупции» и т.п. На время отстранения от должности отстранения от исполнения служебных полномочий за прокурором сохраняется заработная плата, а в случае, предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи, ему могут поручать задачи, выполнение которых не влияет на объективность проверки.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 22 мая приняла за основу законопроект 11068 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое хищение чужого имущества.
Им предлагается повысить предел для уголовной наказуемости воровства до 4542 грн. Как отмечают депутаты, сейчас (с 1 января 2024 года) похищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 грн. 80 копеек. Вместе с тем, до второго чтения предел наказуемости будет пересмотрен. Финальный текст законопроекта пока неизвестен.
Автор: Наталя Мамченко
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