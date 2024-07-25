Какие виды пенсии предусмотрены для военных: список

Для военнослужащих предусмотрена пенсия за выслугу лет и инвалидности, а семьи погибших защитников имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, какие виды пенсионного обеспечения предусмотрены военными.

Для военнослужащих предусмотрены следующие виды пенсий: за выслугу лет и инвалидности. Члены семьи погибшего/умершего военнослужащего имеют право на пенсию по случаю потери кормильца (Закон Украины от 09.04.1992 № 2262-XII).

На пенсию за выслугу лет имеют право:

военнослужащие, которые с 1 октября 2020 или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более или достигли на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Пенсия по инвалидности назначается при следующих условиях:

если военнослужащие стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время защиты Родины, исполнения обязанностей военной службы;

если военнослужащие стали лицами с инвалидностью в результате заболевания, несчастного случая во время прохождения военной службы.

Группы и причины инвалидности, а также время ее наступления устанавливаются медико-социальными экспертными комиссиями.

На пенсию в связи с потерей кормильца вправе:

члены семей военнослужащих, погибших в результате выполнения военных обязанностей, и семьи военнослужащих, умерших в результате увечья, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, или в результате заболевания, связанного с прохождением службы, если они были на его содержании и потеряли постоянный и основной источник средств к существованию.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3-х месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, а семьям пенсионеров - если кормильца умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения выплаты.

При этом семьи военнослужащих, пропавших без вести в период боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону, находящихся на их содержании.

Вне зависимости от пребывания на содержании кормильца пенсия назначается:

нетрудоспособным детям (до достижения ими 18-летнего возраста), нетрудоспособным родителям и жене (мужу), если они после смерти кормильца потеряли источник средств к существованию;

нетрудоспособным родителям и жене (мужу) военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону, погибших или умерших или пропавших без вести в период прохождения службы или позже вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место во время службы.

Пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца назначаются вне зависимости от продолжительности службы.

Способы подачи документов о назначении пенсии:

через уполномоченный орган (структурное подразделение соответствующего министерства по последнему месту прохождения военной службы), если военнослужащему не была назначена пенсия;

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по фактическому месту жительства/пребывания, если военнослужащий уже получал пенсию.

Отмечается, что право на пенсию военнослужащих сохраняется при их призыве на военную службу.

Пенсии военнослужащих исчисляются из размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия.

Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют:

за выслугу лет - 50-70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности выслуги;

по инвалидности - 40-100% денежного довольствия, в зависимости от группы и причины инвалидности;

в случае потери кормильца - 30-70% на одного иждивенца в зависимости от причины смерти.

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