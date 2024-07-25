Практика судов
  1. В Украине

На Харьковщине в одном из подразделений произошла стрельба между военными: 3 погибших, 4 раненых

08:28, 25 июля 2024
Указывается, что огнестрельное оружие было применено «на основе личных взаимоотношений».
На Харьковщине в одном из подразделений произошла стрельба между военными: 3 погибших, 4 раненых
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области в одном из военных подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военных погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

В ОСУВ не раскрывают причин и деталей стрельбы.

Однако указывается, что огнестрельное оружие применили «на основе личных взаимоотношений».

Раненые были доставлены в Военно-медицинский клинический центр. Их состояние тяжелое.

На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.

В ОСУВ подчеркнули, что руководство принимает «все необходимые меры», чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, на основании чего определяется размер зарплаты госслужащего во время пребывания в простое

Хотя основания пребывания работников в простое определяются нормами Кодекса законов о труде, но оплата труда государственных служащих за время простоя определяется Кабмином, указал Верховный Суд.

«Жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета – что будет рекомендовать Верховная Рада Кабмину

Верховная Рада предлагает Правительству отказаться от «непервоочередных, неактуальных и неэффективных расходов».

Прожиточный минимум для расчета окладов судей повышать не будут – стали известны рекомендации парламента к Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Бюджетный комитет Верховной Рады не внял предложениям «разморозить» прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей.

Требование для конкурсантов у судьи получить не менее 75% правильных ответов на IQ-тест предлагают убрать

Не доказана прямая связь между «гениальными» результатами IQ-тестов и способностью лица быть судьей.

Тестов на когнитивные способности для конкурсов на должности судей нет, и когда они будут, неизвестно – Денис Маслов

В Верховной Раде сообщили, почему решили отменить требование о необходимости получать 75% баллов за тестирование на когнитивные способности – иначе конкурс в апелляции потерпит крах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва