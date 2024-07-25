На Харьковщине в одном из подразделений произошла стрельба между военными: 3 погибших, 4 раненых

В Харьковской области в одном из военных подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военных погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».
В ОСУВ не раскрывают причин и деталей стрельбы.
Однако указывается, что огнестрельное оружие применили «на основе личных взаимоотношений».
Раненые были доставлены в Военно-медицинский клинический центр. Их состояние тяжелое.
На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.
В ОСУВ подчеркнули, что руководство принимает «все необходимые меры», чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
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