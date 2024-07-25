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Джо Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

08:12, 25 июля 2024
Президент США уверен, что такой шаг был правильным.
Джо Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки
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Действующий президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки. Об этом сообщает CNN.

Эта речь стала первым официальным публичным выступлением Байдена после того, как он объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

В частности, лидер США назвал свое решение снять кандидатуру с гонки «вопросом демократии».

Также он охарактеризовал президентские выборы 2024 выбором «между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью».

«Я уважаю этот пост, но свою страну я люблю больше. Для меня было честью всей моей жизни служить вашим президентом, однако в защиту стоящей на кону демократии - и это важнее любого титула. Я черпаю силы и нахожу радость в работе во благо американского народа», - подчеркнул Байден.

Также он заявил, что у американцев будет множество вариантов выбора на президентских выборах этой осенью. По его словам, «Америке придется выбирать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, между единством и расколом».

«Мы должны решить: верим ли мы все еще в честность, порядочность, уважение? В свободу, справедливость и демократию? В этот момент мы можем увидеть тех, с кем мы не согласны, не как врагов, а как соотечественников... Я верю, что знаю ответы на эти вопросы, потому что я знаю вас, американский народ, и я знаю это: Мы великая нация, потому что мы хорошие люди», – сказал глава Белого дома.

Кроме того, Байден заявил, что ничто не может встать на пути демократии.

«Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути к спасению нашей демократии - в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – это передать факел новому поколению. Это самый лучший способ объединить нашу нацию», - добавил Байден.

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