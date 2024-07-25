Джо Байден пояснив, чому вийшов із президентських перегонів

Президент США впевнений, що такий крок був правильним.

Чинний президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому пояснив причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів. Про це повідомляє CNN.

Ця промова стала першим офіційним публічним виступом Байдена після того, як він оголосив, що не буде балотуватися на другий термін.

Зокрема, лідер США назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів «питанням демократії».

Також він охарактеризував президентські вибори 2024 року вибором «між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю».

«Я шаную цю посаду, але свою країну я люблю більше. Для мене було честю всього мого життя служити вашим президентом, однак на захист демократії, яка стоїть на кону - і це важливіше за будь-який титул. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі на благо американського народу», - підкреслив Байден.

Також він заявив, що американці матимуть безліч варіантів вибору на президентських виборах цієї осені. За його словами, «Америці доведеться вибирати між рухом вперед або назад, між надією і ненавистю, між єдністю і розколом».

«Ми повинні вирішити: Чи ми все ще віримо в чесність, порядність, повагу? У свободу, справедливість і демократію? У цей момент ми можемо побачити тих, з ким ми не згодні, не як ворогів, а як співвітчизників... Я вірю, що знаю відповіді на ці питання, тому що я знаю вас, американський народ, і я знаю це: Ми велика нація, тому що ми хороші люди», - сказав глава Білого дому.

Крім того, Байден заявив, що ніщо не може стати на шляху демократії.

«Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю», - додав Байден.

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