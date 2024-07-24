Збірна України програла Іраку у дебютному матчі на Олімпіаді-2024

Збірна України з футболу програла перший в своїй історії матч на Олімпійських Іграх.

Фото: uaf.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 24 липня, збірна України з футболу U-23 дебютувала на Олімпійських іграх-2024, які проходять у Франції. Першим супротивником «синьо-жовтих» стала збірна Іраку. Гра завершилась з рахунком 2:1.

Команда Руслана Ротаня забила першою — на 53-й хвилині відзначився Валентин Рубчинський. Але майже одразу Ірак відігрався – на 57-хвилині пенальті реалізував Айман Хуссейн.

На 75-й хвилині Алі Джассім вивів суперника вперед. Цей гол став переможним для збірної Іраку.

Ірак U-23 – Україна U-23 - 2:1

Голи: Хуссейн, 57 (пен.), Джассім, 75 – Рубчинський, 53

Зазначимо, у іншому матчі групи В на Іграх у Парижі Аргентина програла Марокко (1:2).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.