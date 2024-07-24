Сборная Украины проиграла Ираку в дебютном матче на Олимпиаде-2024

Сборная Украины по футболу проиграла первый в своей истории матч на Олимпийских играх.

Фото: uaf.ua

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В среду, 24 июля, сборная Украины по футболу U-23 дебютировала на Олимпийских играх-2024, проходящих во Франции. Первым противником «сине-желтых» стала сборная Ирака. Игра завершилась со счетом 2:1.

Команда Руслана Ротаня забила первой – на 53-й минуте отличился Валентин Рубчинский. Почти сразу Ирак отыгрался – на 57-минутне пенальти реализовал Айман Хуссейн.

На 75-й минуте Али Джасси вывел соперника вперед. Этот гол стал победным для сборной Ирака.

Ирак U-23 – Украина U-23 – 2:1

Голы: Хуссейн, 57 (пен.), Джассим, 75 – Рубчинский, 53

Отметим, что во втором матче группы В на Играх в Париже Аргентина проиграла Марокко (1:2).

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