На Харківщині в одному з підрозділів сталася стрілянина між військовими: 3 загиблих, 4 поранених

Вказується, що вогнепальну зброю було застосовано «на підґрунті особистих взаємовідносин».

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У Харківській області в одному з військових підрозділів сталася стрілянина. В результаті інциденту троє військових загинули, ще четверо постраждали. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

В ОСУВ не розкривають причин і деталей стрілянини.

Однак вказується, що вогнепальну зброю застосували «на підґрунті особистих взаємовідносин».

Поранених доставили до Військово-медичного клінічного центру. Їхній стан — важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

В ОСУВ наголосили, що керівництво вживає «всіх необхідних заходів», щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

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