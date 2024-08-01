Как найти свободное паркоместо в Киеве за считанные минуты: видеоинструкция

Департамент территориального контроля города Киева обнародовал видеоинструкцию, как быстро найти свободное паркоместо в столице.
Алгоритм действий:
- открываем приложение «Киев Цифровой»
- переходим во вкладку «Почасовая парковка», приложение определяет вашу геолокацию и показывает на карте все доступные парковки поблизости и стоимость парковки за один час.
Паркинги обозначены разными цветами, которые означают разные уровни загруженности:
- зеленый – свободно более 70% мест;
- желтый – свободно 40-70%;
- красный – остались последние места;
- серый – все места заняты;
- голубой – система оповещения заполняемости пока не работает.
Сейчас данная функция доступна только на 54 площадках.
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