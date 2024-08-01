Як знайти вільне паркомісце в Києві за лічені хвилини: відеоінструкція

Департамент територіального контролю міста Києва оприлюднив відеоінструкцію, як швидко знайти вільне паркомісце у столиці.
Алгоритм дій:
- відкриваємо застосунок «Київ Цифровий»
- переходимо у вкладку «Погодинне паркування», додаток визначає вашу геолокацію і показує на карті всі доступні парковки поблизу та вартість паркування за одну годину.
Паркінги позначені різними кольорами, які означають різні рівні завантаженості:
- зелений - вільно понад 70% місць;
- жовтий — вільно 40-70%;
- червоний — залишилися останні місця;
- сірий — усі місця зайняті;
- блакитний — система оповіщення заповнюваності поки не працює.
Зараз дана функція доступна лише на 54 майданчиках.
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