У суддів Київського окружного адміністративного суду буде по два помічники, але тимчасово – РСУ

Додаткові помічники потрібні суддям КОАС для розгляду тисяч справ, які були передані з ліквідованого ОАС Києва.

Джерело фото - РСУ

Рада суддів України 1 серпня 2024 року започаткувала експеримент, який поки що буде розповсюджуватися виключно на Київський окружний адміністративний суд (КОАС).

Згідно з рішенням РСУ, яке було підтримане як Державною судовою адміністрацією, так і КОАС, судді Київського окружного адміністративного суду до 31 грудня 2026 року зможуть отримати додаткових помічників, але не більше двох.

Відповідне рішення РСУ обґрунтоване надмірним навантаженням на суддів КОАС.

Наразі КОАС, який також розглядає справи, раніше підсудні ліквідованому у 2022 році Окружному адміністративному суду міста Києва, має найбільше навантаження серед окружних адміністративних судів України – лише за I перше півріччя 2024 року суд отримав 34 771 справу.

Станом на 1 квітня 2024 року Окружним адміністративним судом міста Києва передано до Київського окружного адміністративного суду 45 800 справ, з яких КОАС зареєстровано 12 352 справи.

Також залишаються не зареєстрованими понад 2000 документів, що надійшли в ОАС Києва за допомогою системи "Електронний суд" та більше 8000 документів, які було направлено засобами поштового зв’язку.

При цьому у 2022 та 2023 роках до Київського окружного адміністративного суду було відряджено 10 суддів, але водночас 5 суддів звільнилось за власним бажанням та у зв’язку з поданням заяви про відставку, а ще троє суддів перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Таким чином, в автоматизованому розподілі справ між суддями Київського окружного адміністративного суду станом на сьогодні залишаються лише 27 суддів, а ще 5 посад суддів є вакантними.

Після ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва штатну чисельність працівників апарату Київського окружного адміністративного суду у 2023 році поступово збільшили на 30 працівників апарату, з яких – 10 секретарів суду та 10 помічників суддів, яких було закріплено за суддями, які були відряджені до суду.

В цілому ж, надходження справ до Київського окружного адміністративного суду за останні роки було наступне:

2021 рік – 17 650 справ

2022 рік – 15 958 справ

2023 рік – 62 469 справ

Розглянуто справ:

2021 рік – 17 971 справ

2022 рік – 16 080 справ

2023 – 27 397 справ

Залишок справ

за 2021 рік – 10 970 справ

за 2022 рік – 8 465 справ

за 2023 рік – 43 557 справ

Таким чином, в порівнянні з 2021 – 2022 роками, кількість справ у 2023 році зросла в КОАС у більше ніж в чотири рази, що впливає на строки розгляду справ Київським окружним адміністративним судом.

За даними звітності, за І півріччя 2024 року середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів України у перерахунку на одного повноважного суддю в середньому становить 609 робочих днів.

Середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що вже надійшли до Київського окружного адміністративного суду у перерахунку на одного повноважного суддю становить 1 340 робочих днів.

Таким чином, Рада суддів вирішила:

Визначити Київський окружний адміністративний суд пілотним судом для проведення експерименту зі збільшення кількості додаткових помічників суддів понад максимальну чисельність, визначену Положенням про помічника судді.

В порядку експерименту дозволити Київському окружному адміністративному суду збільшення кількості помічників суддів у порівнянні з максимальною, шляхом збільшення кількості посад додаткових помічників суддів, що відповідатимуть фактичній необхідності, визначеній зборами суддів відповідного суду, але не більше двох помічників на суддю (не враховуючи помічників суддів, які обіймають адміністративні посади та є помічниками суддів членів Ради суддів України).

Київському окружному адміністративному суду надіслати на погодження Ради суддів України обґрунтовану пропозицію (рішення зборів суддів), щодо необхідної кількості додаткових помічників суддів, які забезпечать розгляд справ, що перебувають у його провадженні.

Питання погодження кількості додаткових помічників судів розглянути на засіданні Ради суддів України після проведення консультацій з Державною судовою адміністрацією України на предмет фінансового забезпечення, в тому числі шляхом перерозподілу бюджетних видатків між судами, Державною судовою адміністрацією України, територіальними управліннями ДСА України, іншими розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

Зобов'язати Київський окружний адміністративний суд надавати Раді суддів України щоквартальні звіти про результати проведення експерименту, включаючи дані про середню кількість днів, необхідних для розгляду справ, кількість невирішених справ, та задоволеність учасників судових процесів та забезпечити збір зворотного зв'язку від суддів, помічників суддів та інших зацікавлених сторін щодо впровадження змін та їх впливу на роботу суду.

Термін реалізації пілотного експерименту визначити до 31 грудня 2026 року.

Після завершення терміну пілотного експерименту, на основі отриманих даних та аналізу результатів, прийняти рішення про доцільність внесення постійних змін до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 (зі змінами).

Разом з тим, Рада суддів України вважає передчасним закріплення відповідних змін у Положенні про помічника судді, адже подібні зміни можуть мати наслідком те, що з аналогічними клопотаннями до Ради суддів України можуть звертатися інші суди, в тому числі суди у яких навантаження не є надмірним.

Нагадаємо, що в Україні вже був прецедент, коли судді певний часи мали більше помічників, ніж це було визначено нормативними актами.

У 2017-2019 роках по три помічника мали судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Це було пов’язане з тим, що тоді КАС ВС та КЦС ВС одночасно отримали для розгляду тисячі справ, які перебували на розгляді вищих спеціалізованих судів (ВАСУ та ВССУ) та Верховного Суду України.

Після здійснення другого конкурсного добору на посади суддів Верховного Суду у 2019 році, кількість помічників суддів КАС ВС та КЦС ВС зменшилася до двох.

Також наразі по два помічника мають судді Вищого антикорупційного суду та АП ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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