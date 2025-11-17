  1. В Україні

АРМА розпочало системне перезавантаження — що планується

15:40, 17 листопада 2025
У АРМА заявили, що розпочинається комплексний аудит своєї діяльності за участю міжнародних партнерів.
Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що підтримує заяву Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності оновлення роботи АРМА в тісній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами. Про це йдеться у заяві АРМА.

Зазначається, що Агентство вже розпочало системне перезавантаження.

«Вперше за 10 років роботи Агентства проводиться повна ідентифікація арештованих активів – регіональні підрозділи мають завершити цю роботу до 15 грудня, а оновлений Департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки.

Паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів, який встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з БЕБ, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП, наразі він на фінальному узгодженні з ДБР та ОГП», - йдеться у заяві.

Зазначається, що схвалене Урядом 13 листопада нове Положення про АРМА дає змогу запустити глибоку організаційну перебудову. Вона передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики.

АРМА розпочинає комплексний аудит своєї діяльності за участю міжнародних партнерів. Усі виявлені порушення будуть ретельно перевірені, а винні – притягнуті до відповідальності.

«Ми запускаємо те, чого не робили 10 років – повну ідентифікацію всіх активів. Паралельно створюємо систему внутрішньої безпеки та залучаємо міжнародних аудиторів. Кожен актив має бути обліковано, кожне порушення – розслідувано, кожен винний – покараний. Це питання довіри до держави. АРМА має працювати так, щоб доходи від арештованих активів працювали на оборону та економіку країни», – зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

