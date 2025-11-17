АРМА начало системную перезагрузку — что планируется

В АРМА заявили, что начинается комплексный аудит своей деятельности при участии международных партнеров.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что поддерживает заявление Президента Украины Владимира Зеленского о необходимости обновления работы АРМА в тесном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами. Об этом говорится в заявлении АРМА.

Отмечается, что Агентство уже начало системную перезагрузку.

«Впервые за 10 лет работы Агентства проводится полная идентификация арестованных активов — региональные подразделения должны завершить эту работу до 15 декабря, а обновленный Департамент менеджмента до конца года обобщит результаты и предложит дальнейшие шаги.

Параллельно разработан новый порядок идентификации арестованных активов, который устанавливает четкую процедуру их передачи от правоохранительных органов в АРМА. Документ уже согласован с БЭБ, НАБУ, СБУ, Нацполицией и САП, сейчас он на финальном согласовании с ГБР и ОГП», — говорится в заявлении.

Отмечается, что утвержденное Правительством 13 ноября новое Положение об АРМА позволяет запустить глубокую организационную перестройку. Она предусматривает создание подразделения внутренней безопасности, отдельных функций по идентификации и сохранению активов, а также разграничение управленческих полномочий, которые ранее создавали коррупционные риски.

«Мы запускаем то, чего не делали 10 лет — полную идентификацию всех активов. Параллельно создаем систему внутренней безопасности и привлекаем международных аудиторов. Каждый актив должен быть учтен, каждое нарушение — расследовано, каждый виновный — наказан. Это вопрос доверия к государству. АРМА должна работать так, чтобы доходы от арестованных активов работали на оборону и экономику страны», — отметила и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.

