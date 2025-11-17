  1. В Україні

Мобілізаційні плани виконати повністю не вдається, але робота триває, — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

15:54, 17 листопада 2025
Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що класична система вручення повісток практично не працює.
На тлі тривалої війни та критичної нестачі особового складу територіальні центри комплектування в Україні діють в умовах постійних викликів. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, повне виконання мобілізаційного плану наразі є нереальним, передає Главком. 

Істомін підкреслює, що армія — це не тільки бойові дії на передовій, а й масштабна система підготовки, логістики та підтримки, яку координує держава. Саме вона визначає потребу в кількості мобілізованих.

Речник також визнав, що мобілізаційні плани не вдається реалізувати в повному обсязі — якби їх виконували повністю, проблеми з нестачею особового складу просто не було б.

"Якби виконували на 100%, дефіциту у війську, про який щойно говорили, очевидно не було б. Звісно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ми робимо все можливе", - наголосив він.

За словами Істоміна, брак особового складу спостерігається як на передовій, так і на тилових позиціях. Він також зауважив, що класична система вручення повісток практично не працює — багато громадян свідомо уникають явки до ТЦК.

На його думку, органи місцевого самоврядування виконують свої обов’язки у сфері військового обліку формально. А ТЦК вимушені брати на себе "майже весь тягар оповіщення". 

Істомін зауважує, що агресивне ставлення до працівників ТЦК здебільшого не пов’язане з їхніми діями, а є наслідком загального виснаження суспільства війною.

"Найстрашніше - досі багато хто продовжує вірити, що ми зможемо перемогти Росію без залучення до війни абсолютно кожного", - заявив речник Полтавського ТЦК. 

повістка ТЦК мобілізація військова служба

