Мобілізаційні плани виконати повністю не вдається, але робота триває, — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що класична система вручення повісток практично не працює.

На тлі тривалої війни та критичної нестачі особового складу територіальні центри комплектування в Україні діють в умовах постійних викликів. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, повне виконання мобілізаційного плану наразі є нереальним, передає Главком.

Істомін підкреслює, що армія — це не тільки бойові дії на передовій, а й масштабна система підготовки, логістики та підтримки, яку координує держава. Саме вона визначає потребу в кількості мобілізованих.

Речник також визнав, що мобілізаційні плани не вдається реалізувати в повному обсязі — якби їх виконували повністю, проблеми з нестачею особового складу просто не було б.

"Якби виконували на 100%, дефіциту у війську, про який щойно говорили, очевидно не було б. Звісно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ми робимо все можливе", - наголосив він.

За словами Істоміна, брак особового складу спостерігається як на передовій, так і на тилових позиціях. Він також зауважив, що класична система вручення повісток практично не працює — багато громадян свідомо уникають явки до ТЦК.

На його думку, органи місцевого самоврядування виконують свої обов’язки у сфері військового обліку формально. А ТЦК вимушені брати на себе "майже весь тягар оповіщення".

Істомін зауважує, що агресивне ставлення до працівників ТЦК здебільшого не пов’язане з їхніми діями, а є наслідком загального виснаження суспільства війною.

"Найстрашніше - досі багато хто продовжує вірити, що ми зможемо перемогти Росію без залучення до війни абсолютно кожного", - заявив речник Полтавського ТЦК.

