Мобилизационные планы выполнить полностью не удается, но работа продолжается, — спикер Полтавского областного ТЦК Истомин

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что классическая система вручения повесток практически не работает.

На фоне продолжающейся войны и критической нехватки личного состава территориальные центры комплектования в Украине действуют в условиях постоянных вызовов. По словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, полное выполнение мобилизационного плана в настоящее время нереально, передает Главком.

Истомин подчеркивает, что армия – это не только боевые действия на передовой, но и масштабная система подготовки, логистики и поддержки, которую координирует государство. Именно она определяет потребность в количестве мобилизованных.

Спикер также признал, что мобилизационные планы не удается реализовать в полном объеме — если бы их выполняли полностью, проблемы с нехваткой личного состава просто не было бы.

"Если бы выполняли на 100%, дефицита в войске, о котором только говорили, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но мы делаем все возможное", - подчеркнул он.

По словам Истомина, нехватка личного состава наблюдается как на передовой, так и на тыловых позициях. Он также отметил, что классическая система вручения повесток практически не работает – многие граждане сознательно избегают явки в ТЦК.

По его мнению, органы местного самоуправления выполняют свои обязанности в области военного учета формально. А ТЦК вынуждены брать на себя "почти все бремя оповещения".

Истомин отмечает, что агрессивное отношение к работникам ТЦК в большинстве своем не связано с их действиями, а является следствием всеобщего истощения общества войной.

"Самое страшное - до сих пор многие продолжают верить, что мы сможем победить Россию без привлечения к войне абсолютно каждого", - заявил спикер Полтавского ТЦК.

