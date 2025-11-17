  1. В Украине

Мобилизационные планы выполнить полностью не удается, но работа продолжается, — спикер Полтавского областного ТЦК Истомин

15:54, 17 ноября 2025
Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что классическая система вручения повесток практически не работает.
Мобилизационные планы выполнить полностью не удается, но работа продолжается, — спикер Полтавского областного ТЦК Истомин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На фоне продолжающейся войны и критической нехватки личного состава территориальные центры комплектования в Украине действуют в условиях постоянных вызовов. По словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, полное выполнение мобилизационного плана в настоящее время нереально, передает Главком.

Истомин подчеркивает, что армия – это не только боевые действия на передовой, но и масштабная система подготовки, логистики и поддержки, которую координирует государство. Именно она определяет потребность в количестве мобилизованных.

Спикер также признал, что мобилизационные планы не удается реализовать в полном объеме — если бы их выполняли полностью, проблемы с нехваткой личного состава просто не было бы.

"Если бы выполняли на 100%, дефицита в войске, о котором только говорили, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но мы делаем все возможное", - подчеркнул он.

По словам Истомина, нехватка личного состава наблюдается как на передовой, так и на тыловых позициях. Он также отметил, что классическая система вручения повесток практически не работает – многие граждане сознательно избегают явки в ТЦК.

По его мнению, органы местного самоуправления выполняют свои обязанности в области военного учета формально. А ТЦК вынуждены брать на себя "почти все бремя оповещения".

Истомин отмечает, что агрессивное отношение к работникам ТЦК в большинстве своем не связано с их действиями, а является следствием всеобщего истощения общества войной.

"Самое страшное - до сих пор многие продолжают верить, что мы сможем победить Россию без привлечения к войне абсолютно каждого", - заявил спикер Полтавского ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

повестка ТЦК мобилизация военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]