У судей Киевского окружного административного суда будет по два помощника, но временно – Совет судей

Дополнительные помощники нужны судьям КОАС для рассмотрения тысяч дел, переданных из ликвидированного ОАС Киева.

Источник фото - Совет судей

Совет судей Украины 1 августа 2024 года начал эксперимент, который пока что будет распространяться исключительно на Киевский окружной административный суд (КОАС).

Согласно решению Совета судей, поддержанного как Государственной судебной администрацией, так и КОАС, судьи Киевского окружного административного суда до 31 декабря 2026 года смогут получить дополнительных помощников, но не более двух.

Соответствующее решение Совета судей обосновано чрезмерной нагрузкой на судей КОАС.

В настоящее время КОАС, который также рассматривает дела, ранее подсудные ликвидированному в 2022 году Окружному административному суду города Киева, имеет наибольшую нагрузку среди окружных административных судов Украины – только за I первое полугодие 2024 года суд получил 34 771 дело.

По состоянию на 1 апреля 2024 года Окружным административным судом города Киева передано в Киевский окружной административный суд 45 800 дел, из которых в КОАС зарегистрировано 12 352 дела.

Также остаются не зарегистрированными более 2000 документов, поступивших в ОАС Киева с помощью системы "Электронный суд" и более 8000 документов, направленных средствами почтовой связи.

При этом в 2022 и 2023 годах в Киевский окружной административный суд было командировано 10 судей, но в то же время 5 судей уволились по собственному желанию и в связи с подачей заявлений об отставке, а еще трое судей находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения шестилетнего возраста.

Таким образом, в автоматизированном распределении дел между судьями Киевского окружного административного суда по состоянию на сегодняшний день остаются лишь 27 судей, а еще 5 должностей судей являются вакантными.

После ликвидации Окружного административного суда города Киева штатную численность работников аппарата Киевского окружного административного суда в 2023 году постепенно увеличили на 30 работников аппарата, из которых – 10 секретарей суда и 10 помощников судей, закрепленных за судьями, которые были откомандированы в суд.

В целом же, поступление дел в Киевский окружной административный суд за последние годы было следующим:

2021 год – 17 650 дел

2022 год – 15 958 дел

2023 год – 62 469 дел

Рассмотрены дела:

2021 год – 17 971 дел

2022 год – 16 080 дел

2023 – 27 397 дел

Остаток дел:

за 2021 год – 10 970 дел

за 2022 год – 8 465 дел

за 2023 год – 43 557 дел

Таким образом, по сравнению с 2021 – 2022 годами, количество дел в 2023 году возросло в КОАС более чем в четыре раза, что влияет на сроки рассмотрения дел Киевским окружным административным судом.

По данным отчетности, за I полугодие 2024 года среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в окружные административные суды Украины, в пересчете на одного полномочного судью в среднем составляет 609 рабочих дней.

Среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, уже поступивших в Киевский окружной административный суд в пересчете на одного полномочного судью составляет 1 340 рабочих дней.

Таким образом, Совет судей решил:

Определить Киевский окружной административный суд пилотным судом для проведения эксперимента по увеличению количества дополнительных помощников судей сверх максимальной численности, определенной Положением о помощнике судьи.

В порядке эксперимента разрешить Киевскому окружному административному суду увеличить количества помощников судей по сравнению с максимальным, путем увеличения количества должностей дополнительных помощников судей, которые будут соответствовать фактической необходимости, определенной собранием судей соответствующего суда, но не более двух помощников на судью (не считая помощников судей, занимающих административные должности и помощниками судей членов Совета судей Украины).

Киевскому окружному административному суду направить на согласование Совета судей Украины обоснованное предложение (решение собрания судей), относительно необходимого количества дополнительных помощников судей, которые обеспечат рассмотрение находящихся в его производстве дел.

Вопросы согласования количества дополнительных помощников судов рассмотреть на заседании Совета судей Украины после проведения консультаций с Государственной судебной администрацией Украины на предмет финансового обеспечения, в том числе путем перераспределения бюджетных расходов между судами, Государственной судебной администрацией Украины, территориальными управлениями ГСА Украины, другими распорядителями низшего бюджетных средств уровня.

Обязать Киевский окружной административный суд предоставлять Совету судей Украины ежеквартальные отчеты о результатах проведения эксперимента, включая данные о среднем количестве дней, необходимых для рассмотрения дел, количестве нерешенных дел, об удовлетворенности участников судебных процессов и обеспечить сбор обратной связи от судей, помощников судей и других заинтересованных сторон по внедрению изменений и их влияние на работу суда.

Срок реализации пилотного эксперимента определится до 31 декабря 2026 года.

После окончания срока пилотного эксперимента, на основе полученных данных и анализа результатов, принять решение о целесообразности внесения постоянных изменений в Положение о помощнике судьи, утвержденного решением Совета судей Украины от 18 мая 2018 № 21 (с изменениями).

Вместе с тем Совет судей Украины считает преждевременным закрепление соответствующих изменений в Положении о помощнике судьи, ведь подобные изменения могут иметь следствием то, что с аналогичными ходатайствами в Совет судей Украины могут обращаться другие суды, в том числе суды, в которых нагрузка не является чрезмерной.

Напомним, что в Украине уже был прецедент, когда судьи некоторое время имели больше помощников, чем это было определено нормативными актами.

В 2017-2019 годах по три помощника имели судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Это было связано с тем, что тогда КАС ВС и КГС ВС одновременно получили для рассмотрения тысячи дел, которые находились на рассмотрении высших специализированных судов (ВАСУ и ВССУ) и Верховного Суда Украины.

После осуществления второго конкурсного отбора на должности судей Верховного Суда в 2019 году, количество помощников судей КАС ВС и КГС ВС уменьшилось до двух.

Также по два помощника сейчас имеют судьи Высшего антикоррупционного суда и АП ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.