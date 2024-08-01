В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон по регулированию искусственного интеллекта

Документ призван защитить людей от рисков, связанных с искусственным интеллектом.

1 августа вступил в силу Европейский закон по искусственному интеллекту. Документ призван защитить людей от рисков, связанных с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Европейская комиссия.

«Сегодня вступает в силу Европейский закон об искусственном интеллекте (Artificial Intelligence Act), первый в мире комплексный нормативный акт по искусственному интеллекту. Закон призван гарантировать, что искусственный интеллект, разработанный и используемый в ЕС, заслуживает доверия, имеет гарантии защиты основных прав людей. Закон направлен на создание гармонизированного внутреннего рынка искусственного интеллекта в ЕС, поощрение внедрения этой технологии и создание благоприятной среды для инноваций и инвестиций», – говорится в сообщении.

Указание, что системы на основе искусственного интеллекта, такие как чат-боты, должны четко сообщать пользователям, что они взаимодействуют с машиной.

Кроме того, компании смогут добровольно принять дополнительные кодексы по поведению с искусственным интеллектом.

Среди прочего, ИИ-системы, определенные как имеющие высокий риск, должны будут соответствовать строгим требованиям, вести регистрацию активности, предоставлять четкую информацию для пользователей и отвечать кибербезопасности.

Системы на основе искусственного интеллекта, которые считаются явной угрозой основным правам людей, будут запрещены.

Страны-члены Евросоюза должны до 2 августа 2025 г. назначить национальные компетентные органы, которые будут контролировать применение правил для систем искусственного интеллекта и осуществлять деятельность по надзору за рынком. Офис Европейской комиссии по искусственному интеллекту станет ключевым органом по внедрению закона об искусственном интеллекте на уровне ЕС, а также ответственным за соблюдение правил для моделей общего назначения искусственного интеллекта.

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